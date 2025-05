Il 3° Reggimento Alpini a Oropa, è iniziata la marcia in montagna FOTO e VIDEO

È iniziata, poco dopo le 9 di oggi, 5 maggio, la marcia della 35° Compagnia del 3° Alpini, giunto nella conca di Oropa per un addestramento sulle montagne biellesi. Il cammino ha avuto inizio dal Santuario con meta finale il Lago Mucrone; inoltre, è prevista una cerimonia in ricordo dei Caduti.

Il reggimento, formato da 35 elementi (tra cui 6 donne), inquadrato nella brigata Taurinense, segna simbolicamente l’arrivo delle Truppe Alpine dell’Esercito nella città che ospita la 96ª Adunata Nazionale degli Alpini. Presenti anche la sezione Alpini di Pinerolo, con vessilli e una propria rappresentanza. Presenti anche molti organi di informazione, compresa una troupe della Rai.

Come comunicato nei giorni scorsi, la Taurinense allestirà la Cittadella degli Alpini, lo spazio in cui verranno esposti mezzi, materiale ed equipaggiamenti di ultima generazione in dotazione alle Truppe Alpine dell’Esercito, suddiviso in tre aree tecnologia, addestramento e valori. Inoltre, il 3° reggimento Alpini aprirà la sfilata di domenica con due compagnie in armi precedute dalla Bandiera di Guerra dell’Unità, decorata di medaglia d’argento al Valor Militare per la conquista del Monte Nero, il 16 giugno 1915, uno dei primi successi dell’Esercito nella Grande Guerra.

L’unità di stanza a Pinerolo ha partecipato a tutte le campagne militari italiane, ed è stato schierato in tutti i teatri operativi all’estero, nell’ambito delle recenti missioni internazionali sotto l’egida di ONU, NATO e Unione Europea. Di seguito le interviste al colonnello Daniele Simeoni, comandante del 3° Terzo Reggimento Alpini, e all'assessore del comune di Biella Edoardo Maiolatesi.