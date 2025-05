Cossato, Croce Rossa in prima linea per l'Adunata: scendono in campo oltre 170 volontari FOTO

Cossato, Croce Rossa in prima linea per l'Adunata: scendono in campo oltre 170 volontari

La città di Biella e l’intera provincia si preparano ad accogliere uno degli eventi più attesi e sentiti a livello nazionale: l’Adunata Nazionale degli Alpini. Un appuntamento che va ben oltre il capoluogo, coinvolgendo anche i centri della provincia, dove si moltiplicheranno le iniziative e, con esse, le esigenze di sicurezza e assistenza.

Tra i protagonisti dell’organizzazione sanitaria figura la Croce Rossa Italiana – Comitato di Cossato, che in sinergia con il Sindaco di Cossato, dott. Enrico Moggio, il gruppo Alpini di Cossato e in stretta collaborazione con la Centrale Operativa 118 di Novara, darà vita ad un articolato e avanzato presidio sanitario nel cuore della città.

Un PMA (Posto Medico Avanzato) verrà infatti allestito in piazza Croce Rossa a Cossato, nella zona del mercato coperto, per offrire supporto operativo al 118 e garantire assistenza alle migliaia di persone attese anche nei paesi limitrofi. La struttura sarà composta da tende pneumatiche per triage e degenza, un mezzo attrezzato ad ambulatorio mobile, carrelli generatori di corrente e gazebo per i servizi logistici.

Un dispiegamento imponente che vedrà impegnati oltre 170 volontari della Croce Rossa di Cossato, affiancati da medici e infermieri, in un servizio continuativo da venerdì 9 a domenica 11, con tre ambulanze di emergenza attive H24 presso la sede CRI di Cossato. A questo impegno si aggiunge l’assistenza garantita anche in occasione delle due Notti Bianche previste a Cossato durante il fine settimana dell’Adunata.

Un’organizzazione che ha scelto, con orgoglio e spirito di servizio, di non ricevere alcun compenso per questa attività. Tutto il personale impiegato sarà volontario, in linea con i valori profondi della Croce Rossa e con lo spirito di solidarietà che anima l’Adunata.

Un ringraziamento particolare va al Sindaco dott. Moggio, promotore convinto dell’iniziativa e figura determinante per il via libera operativo da parte del 118, e al Gruppo Alpini di Cossato-Quaregna che ha offerto pieno supporto e collaborazione.

La Croce Rossa di Cossato, pur non avendo mezzi a forma di cappello alpino, sarà presente con il cuore colmo di solidarietà e gratitudine.