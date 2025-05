Adunata, Sordevolo accoglierà oltre 200 Alpini.

A Sordevolo tutto è pronto per l’Adunata che vedrà la partecipazione di oltre 200 ospiti. Grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni, volontari e il parroco Padre Luciano Acquadro, sono stati allestiti accampamenti in diversi punti del paese: sede degli Alpini, campo bocce, teatro parrocchiale, palestra scolastica e anfiteatro Giovanni Paolo II.

Numerosi i Gruppi Alpini attesi, provenienti da tutta Italia. Attivati anche servizi navetta per agevolare gli spostamenti da e per Biella, sia per gli ospiti che per i residenti.

Il programma prevede cene tipiche, mostre, concerti e momenti di convivialità. Venerdì 9 maggio concerto del coro La Campagnola in chiesa parrocchiale, seguito dalla Cena in Compagnia a Pratovalle. Sabato 10 maggio nuova serata con polenta concia e specialità locali.

Per maggiori informazioni: Gruppo Alpini Sordevolo – 328 4638077 / 349 7655192.