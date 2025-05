Adunata a Biella, ai giardini Alpini d'Italia è atterrato l'elicottero FOTO

Fervono i preparativi per l'Adunata e in città nella mattinata di oggi lunedì 5 maggio, ai Giardini Alpini d'Italia di fronte alla Provincia è atterrato l’elicottero AB 205MEB del 4° Reggimento Aves Altair di Bolzano.

L’elicottero rimarrà a Biella all’interno della Cittadella degli Alpini, che nei prossimi giorni sarà aperta al pubblico e anche a visite alle scuole. Si tratta di un'area che si propone come una vetrina espositiva, interattiva e rappresenta un’opportunità per scoprire da vicino i moderni mezzi, gli equipaggiamenti all’avanguardia e le attività svolte dalle truppe alpine.

La Cittadella, sarà inaugurata ufficialmente venerdì 9 ma sarà aperta alle scuole nella giornata di giovedì 8. In questo spazio saranno esposti mezzi, materiale ed equipaggiamenti di ultima generazione in dotazione alle Truppe Alpine dell’Esercito, suddiviso in tre aree tecnologia, addestramento e valori.