Adunata Alpina: la Protezione Civile del VCO arriva a Biella per sfamare 500 persone l’ora.

La cucina mobile del Coordinamento Regionale del volontariato di Protezione Civile del Piemonte è pronta a entrare in azione a Biella, in occasione della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, in programma dal 9 all’11 maggio. A curarne la gestione è il Coordinamento Provinciale del VCO, i cui volontari nella mattinata di sabato 3 maggio hanno trasportato e installato la struttura nella città che ospiterà l’evento.

La cucina è composta da tre container cucina, una cella frigorifera containerizzata e un generatore carrellato da 100 kW, ed è in grado di produrre fino a 500 pasti all’ora. Durante i giorni della manifestazione fornirà i pasti agli operatori della Protezione Civile impegnati nei servizi logistici.

Ogni Coordinamento territoriale piemontese è stato assegnato a una funzione operativa specifica, dal montaggio delle tende dormitorio all’allestimento dei tendoni Ilma, in un grande sforzo corale volto a garantire l’efficienza e la sicurezza dell’evento.