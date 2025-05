Adunata a Biella, incontri in Prefettura per ordine e sicurezza pubblica: ecco le principali novità

In vista della 96a Adunata Nazionale degli Alpini in programma a Biella dal 9 all’11 maggio, la Prefettura, con il concorso delle Forze dell’Ordine, degli altri Enti ed Organi coinvolti, ha predisposto la cornice di sicurezza entro la quale si svolgerà la manifestazione, al fine di garantirne il regolare svolgimento e scongiurarne possibili turbative. Atteso il notevole afflusso di partecipanti, tra cui Autorità politiche, civili e militari di elevato rango e tenuto conto dei profili di complessità legati anche alle condizioni strutturali della realtà locale, si sono svolti numerosi incontri e altrettante riunioni di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

In particolare, in fase di predisposizione del complessivo dispositivo di safety e security, è stata richiesta ad ENAC l’istituzione del divieto di sorvolo dello spazio aereo sovrastante la Città di Biella a tutto il traffico aereo VFR, compresi gli apparecchi a pilotaggio remoto (c.d. droni), con esclusione dei velivoli di Stato, delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine, del Corpo dei Vigili del Fuoco, del 118, nonché dei velivoli autorizzati. Di conseguenza è stato richiesto ed ottenuto il concorso degli assetti specialistici delle Forze Armate c.d. “antidrone”. Gli indirizzi emersi all’esito delle numerose riunioni, nel corso delle quali gli Organizzatori dell’Adunata Nazionale degli Alpini hanno descritto il programma dell’evento illustrandone le relative pianificazioni, sono stati poi tradotti in misure operative in sede di Tavolo Tecnico presso la locale Questura, che ha curato la pianificazione tecnico-operativa dei servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Detti servizi vedranno il coinvolgimento delle locali Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con il concorso della Polizia Penitenziaria.

In fase di predisposizione degli articolati servizi di ordine e sicurezza pubblica è stata, altresì, chiesta ed ottenuta l'aggregazione di personale di rinforzo in numero pari a 200 unità (tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) provenienti da altre province. Un focus è stato poi dedicato ai trasporti nell’ottica di facilitare gli spostamenti in sicurezza e con la massima efficienza. n particolare è stato predisposto un importante potenziamento del servizio ferroviario attraverso l’attivazione di corse straordinarie nelle giornate di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio, con un’attenzione specifica alle fasce orarie di maggiore affluenza. Durante l’Adunata, il personale ferroviario presidierà le stazioni e le linee per garantire un servizio efficiente e la necessaria assistenza ai passeggeri.

Anche il trasporto pubblico locale è stato fortemente implementato da Atap s.p.a., che, oltre ai servizi di linea (urbana ed extraurbana), garantirà anche il servizio navetta, con la previsione nel complesso di oltre 1.200 corse. Sotto il profilo della viabilità, la Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A., che gestisce il tratto autostradale A4, al fine di agevolare i flussi veicolari, ha previsto un potenziamento dei servizi e del personale nei caselli autostradali di Santhià, Carisio e Balocco per le tre giornate dell’Adunata ed il blocco dei trasporti eccezionali in uscita e in entrata nella serata di sabato e fino alle ore 16 di domenica. Un’attenzione particolare è stata riservata all’esame dei percorsi viari che consentiranno di raggiungere il Capoluogo di concerto con la Polizia Stradale e con la Polizia Locale, anch’essa potenziata con l’arrivo di qualche decina di Agenti da fuori Provincia e Regione.

Anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, di concerto con il Comando Regionale, ha predisposto un piano che avrà, tra gli altri, l’obiettivo di monitorare sul rispetto delle regole di safety. In seno ad apposita riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato esaminato il Piano di Assistenza Sanitaria, che vede ASL di Biella, Azienda Zero, 118, Sanità Alpina e Associazioni di Volontariato, ciascuno per la parte di propria competenza, impegnate al fine di assicurare la tutela della salute pubblica durante l’Adunata, salvaguardando nel contempo l’ordinaria operatività dei servizi sanitari destinati alla popolazione residente. Sono stati potenziati e riorganizzati i servizi sia ospedalieri che territoriali, oltre alla rete dell’Emergenza Territoriale 118 supportata dalle sezioni locali di Croce Rossa Italiana e da altre Associazioni e Organizzazioni di Volontariato convenzionate, così come è stato potenziato il servizio farmaceutico territoriale.

È stato, quindi, previsto un rafforzamento dell’organico medico e infermieristico del Pronto Soccorso e dei reparti dell’area Emergenza-Urgenza, nonché della medicina territoriale al fine di garantire un’adeguata risposta assistenziale. Ai pazienti dializzati residenti nelle zone precluse al traffico ordinario durante l’Adunata sarà assicurato il trasporto dalla CRI che peraltro, nell’ambito della manifestazione, assicurerà, inoltre, il supporto logistico-strutturale. Parimenti sarà garantito il servizio e l’assistenza sanitaria ai pazienti con ossigenoterapia domiciliare. Rinforzate anche le Centrali 116117 e 118, che saranno in stretto raccordo e coordinamento tra loro e con il 112. Durante la manifestazione saranno inoltre attivi, con modalità differenziate nelle tre giornate, l’Ospedale da Campo di A.N.A., da n. 1 a n. 5 Posti Medici Avanzati, un Punto di Prima Assistenza e un Punto di Primo Soccorso, oltre alle squadre a piedi in area cittadina.

Alle Società di telefonia operanti sul territorio è stato richiesto il potenziamento delle reti di telefonia fissa e mobile, nonché di trasmissione dati, al fine di scongiurare situazioni di sovraccarico e crash determinate dall’aumento del volume di traffico di telefonia e dati che si registrerà nelle giornate dell’Adunata. Sempre sul fronte dei servizi essenziali E-distribuzione s.p.a. ha assicurato l’incremento di proprie unità di personale, onde garantire la tempestività degli interventi a fronte di eventuali guasti e/o disservizi. Un’attenta pianificazione dei servizi è stata poi approntata da SEAB s.p.a. che, nelle giornate della manifestazione, curerà la raccolta dei rifiuti nella Città di Biella nelle ore notturne, anche con l’ausilio di personale e mezzi aggiuntivi. Anche Cordar s.p.a. Biella Servizi ha garantito la disponibilità di personale aggiuntivo onde far fronte, con tempestività, a tutte le eventuali problematiche attinenti le reti idrica e fognaria.