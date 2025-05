A Chiavazza spunta una fonte “tricolore”, l'omaggio ai fratelli Alpini aspettando l'Adunata

In attesa dell'Adunata di Biella, in programma il 9, 10 e 11 maggio, la penna nera Sandro ha voluto omaggiare i suoi fratelli alpini con un'iniziativa molto particolare: per l'occasione, a Biella Chiavazza, ha installato una fonte “tricolore” nel suo giardino con tanto di illuminazione. Un bel gesto che non è passato minimamente inosservato.