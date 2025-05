4 giorni all'Adunata, con “Scopri Biella” si può conoscere il nostro territorio

Mancano quattro giorni alla grande Adunata degli Alpini e Biella si prepara ad accogliere Alpini e visitatori con “Scopri Biella, vivi il Biellese!”, un’iniziativa speciale per far conoscere il territorio e invogliare a tornare per scoprire con calma le bellezze biellesi.

“Quattro tappe nel centro città, installazioni artistiche, una caccia al tesoro urbana e un 'passaporto' da completare per ricevere voucher con notti gratuite nelle strutture aderenti – si legge nella nota del Comune, apparso sui propri canali social - Visita la città, scopri i 4 punti informativi di Biella Città Creativa UNESCO dove si potrà timbrare il tuo passaggio. Info, regolamento e mappa: https://comunitacreativa-biella.it/scopri-biella”.