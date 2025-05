Pollone, successo per l’8° Trofeo P.G. Frassati: trionfano Francesco Nicola e Camilla Calosso FOTO e VIDEO

Pollone, successo per l’8° Trofeo P.G. Frassati: trionfano Francesco Nicola e Camilla Calosso - Servizio di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Si è svolta questa mattina, domenica 4 maggio, l’ottava edizione del Trofeo P.G. Frassati, gara di corsa in montagna organizzata dal GSA Valsesia sul tracciato che da Pollone conduce al Cippo Frassati, nel cuore delle Prealpi biellesi.

La manifestazione ha coinvolto circa 90 partecipanti che si sono sfidati lungo due impegnativi percorsi: uno competitivo da 8 km con 1440 m DSL+, e uno non competitivo da 6 km, con 958 m di dislivello.

A tagliare per primo il traguardo della prova più impegnativa è stato Francesco Nicola, che ha dominato la competizione maschile. In campo femminile, invece, la vittoria è andata a Camilla Calosso, autrice di un'ottima prestazione lungo i sentieri panoramici della corsa.

Il via alla gara è stato dato alle 8.30 nei pressi del cimitero di Pollone, con premiazioni e ristoro finale in località Alpetto, dove si è tenuto anche un ricco sorteggio di premi. Grande la soddisfazione degli organizzatori per la riuscita dell’evento, che ha confermato l’alto livello tecnico e l’interesse del pubblico per le gare di montagna sul territorio.

Sul podio spiccano, 2° e 3°, Gabriele Gazzetto ed Enzo Mersi, mentre nella categoria femminile si distinguono Francesca Foglio al secondo e Margherita De Giuli al terzo posto.