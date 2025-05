Dal Nord-ovest: auto contro un palo a Vercelli, passeggeri in ospedale.

Nella mattinata di oggi, domenica 4 maggio intorno alle ore 5:30, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento Volontario di Santhià è intervenuta a Collobiano in via Roma per un incidente stradale avvenuto in modo autonomo.

La vettura ha terminato il suo percorso contro un palo dell'illuminazione pubblica e all'arrivo degli operatori i 5 occupanti erano già fuori dalla vettura, alle cure dei sanitari del 118. In seguito sono stati trasportati in ospedale e l'area interessata dal sinistro è stata messa in sicurezza; presenti anche i Carabinieri di San Germano.