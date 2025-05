Uomo disperso in Alta Valsessera: in azione l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco - Foto di repertorio.

Sono in corso nelle ultime ore le ricerche di un uomo probabilmente disperso nella zona di una centralina della Diga del Piancone, in alta Valsessera. A partire da questa mattina le squadre dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino si sono attivate, monitorando l'area con diverse squadre e con l'elicottero "Drago", che in questo momento sta sorvolando la zona per individuare potenziali tracce.

Al momento le dinamiche non sono chiare, ma seguiranno aggiornamenti in merito.