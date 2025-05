Valdilana, recuperato l'uomo caduto nel torrente: l'operazione dei Vigili del Fuoco FOTO

Aggiornamento delle 15:15

Nella mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco di Biella e i volontari di Ponzone sono intervenuti in zona Diga del Piancone per soccorrere un signore dolorante ad una gamba caduto in acqua.

Arrivati nella zona, gli operatori hanno provveduto alla ricerca della persona tramite squadre miste VVF e CNSAS ed è stata individuata dall’elicottero Drago54 dei Vigili del Fuoco proveniente da Torino, che lo ha recuperato ed elitrasportato all'ospedale di Biella. Sul posto presenti anche i Carabinieri della stazione di Trivero.

Recuperato l'uomo disperso in Alta Valsessera: ora si trova in ospedale

È stato individuato e tratto in salvo l’uomo disperso nella zona dell’alta Valsessera, nel tratto del torrente tra la diga del Piancone e la centrale idroelettrica. Dopo ore di ricerche iniziate nella mattinata, è stato l’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco a individuarlo dall’alto.

Una volta localizzato, i soccorritori hanno verricellato a bordo l'uomo e trasportato in sicurezza fino alla piazzola di atterraggio di Trivero, dove ad attenderlo c’erano i medici del 118. Grazie all'ambulanza è stato trasportato in ospedale, dove riceverà le cure mediche a seguito dell'infortunio.

Le sue condizioni non sono al momento note, ma l’intervento cooperativo dei soccorsi ha permesso di concludere positivamente l'operazione di individuazione e recupero.