Biella, incidente tra auto e moto: ferito un motociclista.

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri sabato 3 maggio. Un motociclista, intorno alle ore 16:30 è rimasto ferito a seguito di uno scontro con un’auto all’altezza della rotonda di via Candelo, Biella.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri del Norm di Biella, il motociclista, uomo del ‘63, a bordo di un’Harley avrebbe urtato una vettura ferma al segnale di precedenza. Il conducente dell’auto, nato del ‘49, non ha riportato conseguenze. All’arrivo delle Forze dell’Ordine un infermiere aveva già prestato soccorso al centauro, che in seguito avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale, nonostante le ferite.

Entrambi i veicoli, con documentazione in regola, sono risultati marcianti. La viabilità è stata ripristinata e i Carabinieri effettueranno ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro.