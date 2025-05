Auser Cossato, volontari in campo per lodevoli iniziative

Auser Cossato è protagonista assoluto di lodevoli iniziative. I suoi volontari erano presenti nella giornata di ieri, 3 maggio, con una bancarella informativa in via Martiri, nei pressi del ponte sul torrente Strona. Un modo per far conoscere tutte le loro attività, svolte con passione e competenza.

Non solo: in un noto supermercato del paese, sono scesi in campo per l'AISM e la ricerca scientifica.