A Masserano una serata informativa sulla Vespa Velutina per apprendere tutti i consigli da adottare

Il comune di Masserano, in collaborazione con l'Associazione Biellese Apicoltori, ha organizzato un incontro, nella Sala dello Zodiaco, al Palazzo dei Principi, per parlare della Vespa Velutina, il cosiddetto calabrone asiatico. Una serata informativa in programma alle 21 di martedì 6 maggio.

In tal sede, si capirà come identificarlo in sicurezza assieme ai rischi per le api, l'ambiente e l'uomo. Inoltre saranno diffuse informazioni su come segnalarne la presenza e contribuire alla lotta contro la sua diffusione.