Da Pray a Graglia con visita all’Ex Mulino Susta con l'11° Raduno di Primavera FOTO

Il 1° maggio Pieraldo Giacobino e il suo Staff, con il concorso di numerosi sponsor, hanno organizzato l’11° Raduno di Primavera “Valsessera Jolly Club Classic”. Le oltre ottanta vetture iscritte, dopo essersi radunate al Summer Cafè di Pray nell’ampio parcheggio del Centro Commerciale, sono partite dirette verso il Santuario di Graglia, percorrendo una sessantina di chilometri tra le Prealpi Biellesi, con una sosta per visitare l’Ecomuseo allestito all’interno dell’Ex Mulino Susta, aperto per l’occasione, permettendo al numeroso gruppo di piloti e simpatizzanti di assistere alla macinatura del mais per ridurlo in farina da polenta. Questo storico mulino situato sulla sponda sinistra del torrente Ostola, che si trova nel territorio del Comune di Soprana, è costituito da un insieme di edifici costruiti in periodi diversi a partire dal Seicento, rimaneggiati e modificati nei secoli, oggi destinato a finalità culturali e associative. Nel 2000 il Mulino è diventato ufficialmente una cellula dell’Ecomuseo del Biellese.

Strade tortuose ed inusuali hanno messo alla prova piloti e vetture sulle orme di alcuni dei più famosi rally storici. Ben strutturato il “roadbook” fornito a tutti gli “equipaggi” che segnalava tutto l’itinerario da seguire. E’ stato davvero un momento di ritrovo e di divertimento per possessori e appassionati di auto storiche. Presenti una nutrita pattuglia di 500 Abarth, tra le altre figuravano: Mercedes, Subaru, Porsche, Lancia Delta, Lancia Martini utilizzate nelle gare rally dal 1981 al 1992, dai caratteristici colori, rosso-azzurro-blu-bianco, tra le livree più iconiche nella storia dell'automobilismo. Dopo l’ottimo pranzo nel ristorante del Santuario di Graglia, Giacobino ha premiato alcune delle vetture presenti per l’originalità, o per la “fedeltà” ai raduni dimostrata dai piloti e sono stati estratti i premi di una lotteria.

Il prossimo appuntamento che attende il Jolly Club Classic sarà a settembre il tradizionale Raduno Dinamico: si stanno mettendo a punto l’itinerario e le caratteristiche che presto saranno resi noti.