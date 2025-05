Tavigliano "canta l'Adunata": gremito il polivalente fra musica e cori alpini FOTO e VIDEO

Pollone "canta l'Adunata": gremito il polivalente fra musica e cori alpini - Servizio di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Sabato 3 maggio 2025, il polivalente di Tavigliano ha ospitato il concerto “Cantiamo l’Adunata”, un evento musicale che ha unito la comunità in attesa della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, prevista a Biella dal 9 all’11 maggio. La serata ha visto la partecipazione dei cori locali, tra cui “La Piuma”, “Le Voci del Sabato Sera”, “Le Fontanelle” e “Gocce di Rugiada”, che hanno eseguito un repertorio di canti alpini e tradizionali, di fronte a un vasto pubblico che ha riempito il salone. Presente anche la Banda Musicale, che ha accompagnato le esibizioni corali.

Il sindaco di Tavigliano ha aperto la serata con un discorso celebrativo, sottolineando l'importanza dell'Adunata per il territorio e per la comunità. Il Polivalente era gremito di cittadini, a testimonianza del forte legame tra la popolazione e le tradizioni alpine. L’attesa dell’Adunata della prossima settimana passa anche da questi appuntamenti, una comunità riunita in quella musica corale, vocale che trasmette emozioni, sensazioni e senso di appartenenza.