Mottalciata ricorda l'Alpino Renato Colombo: "Esperienze ed emozioni indelebili" FOTO

L’Adunata porta con se tante belle storie, racconti di persone, di emozioni, di uomini e di donne che rappresentano l’humus della nostra storia. Racconti che vengono tramandati anche attraverso libri e momenti di incontro quanto mai sentiti e toccanti. Quello avvenuto la scorsa settimana a Mottalciata è stato uno di questi. Emozioni che traspaiono dalla memoria dell’Autrice Anna Raviglione e che trasmettiamo come sentimento di partecipazione

“Ci sono belle presentazioni ed eventi memorabili. E poi ci sono momenti che neppure le immagini riescono a dipingere. Ecco, a Mottalciata, il paese di Renato Colombo, l'intrepido protagonista del mio ultimo "pupo", le emozioni si sono susseguite senza tregua. Un pubblico così numeroso da non riuscire neppure ad entrare nella bella sala degli alpini. L'emozione palpabile dei familiari, dei tanti amici, degli alpini e delle alte rappresentanze. Sentivo che le parole arrivavano dritte al cuore, così come le note struggenti del bravissimo Simone Lunardon e le puntuali domande della scrittrice Anna Arietti. Ecco, ci sono momenti che restano scolpiti per sempre. E quelli di oggi saranno davvero indelebili. Un grazie di cuore per la squisita accoglienza al Capogruppo degli Alpini di Mottalciata Ezio Bongiovanni, al Presidente della sezione di Biella Marco Fulcheri, ai familiari di Renato, agli amici, al sindaco e a tutte le autorità intervenute, nonché al pubblico così partecipe”.