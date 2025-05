Città Studi, "Sulle Orme degli Alpini": il parcheggio interno sarà accessibile

In occasione della serata evento “Sulle Orme degli Alpini: Un Passo per Ogni Sogno”, in programma martedì 6 maggio 2025 alle ore 20.45 all’Auditorium di Città Studi Biella, sarà possibile accedere in auto al parcheggio interno di Città Studi, che resterà eccezionalmente aperto al pubblico per facilitare la partecipazione. Lo comunica Cristiano Gatti, conduttore della serata, che invita la cittadinanza a prestare attenzione alla disponibilità di parcheggio del piazzale esterno di Città Studi. Solitamente utilizzata per la sosta, l'area sarà interdetta in occasione dell'Adunata Nazionale Alpini.

