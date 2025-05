Biella, apre lunedì 5 maggio il nuovo Bistrot di GardenVille FOTO

Domani, lunedì 5 maggio, verrà inaugurato il nuovo Bistrot di GardenVille, una novità pensata per offrire un punto di ritrovo accogliente e gustoso all'interno di un amblema del territorio.

Aperti dalle 6:30 alle 20:00, vi aspettiamo ogni giorno dalla colazione all’aperitivo, con proposte pensate per chi ama i sapori autentici e ingredienti selezionati.

Dall’aroma del caffè del mattino, alle pause pranzo veloci e gustose, fino agli aperitivi tra amici, il nostro Bistrot è un luogo dove qualità e semplicità si incontrano in un ambiente curato e rilassante.

A rendere tutto ancora più speciale, una terrazza panoramica sulle montagne biellesi, con comodi divani perfetti per godersi un buon drink in totale relax, magari al tramonto.

E in occasione della settimana dell’Adunata degli Alpini, non mancheranno numerose sorprese! Un motivo in più per venire a trovarci e scoprire tutto quello che abbiamo preparato.

Ci trovate in Viale De Andrè a Biella, accanto all’ingresso di GardenVille.

Vi aspettiamo!