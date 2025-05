Arriva l'Adunata a Biella, a Valdilana apertura straordinaria di Casa Zegna

In occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini che si svolgerà nella città di Biella, Casa Zegna sarà aperta in via straordinaria sabato 10 maggio, dalle 11 alle 17, offrendo l’opportunità di scoprire questo luogo unico nel cuore dell’Oasi Zegna.

La mostra permanente From Sheep to Shop ripercorre la strada tracciata da Ermenegildo Zegna, imprenditore illuminato che nel 1910 fondò l’omonimo Lanificio a Trivero, convinto che imprenditorialità, etica ed estetica potessero convivere. La mostra è il racconto di un’azienda che da quattro generazioni è impegnata a perpetuare questa visione sempre attenta all’eccellenza, con il controllo dell’intera filiera, dagli allevamenti alle boutiques.

Un percorso immersivo tra immagini d’archivio, oggetti storici, tessuti e abiti che ripercorrono i valori imprenditoriali e culturali del Fondatore e l’impatto positivo della sua eredità sul territorio.