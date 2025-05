A Pollone una rassegna corale con tre cori aspettando l'Adunata

Venerdì 9 maggio, dalle 20.45, la chiesa parrocchiale di Pollone ospiterà una rassegna corale con tre cori maschili in occasione dell'Adunata Alpina. Si esibiranno il Coro Ana Piani di Bolzano, il Coro Monte Cervino A.N.A. Sezione Valle d'Aosta e il coro locale Coro Burcina.

Il Coro Burcina, che prende il nome dal celebre Parco Burcina, una perla del territorio biellese, fungerà da coro ospitante per la serata a ingresso libero. In omaggio alla storia e ai valori degli Alpini i tre gruppi canori proporranno ovviamente un programma incentrato in gran parte su brani tradizionali di ispirazione alpina.

Tra i canti proposti ci saranno alcuni classici come "La Montanara", "Monti Scarpazi", "Montagnes Valdôtaines", "Belle Rose du Printemps", "La Penna dell'Alpino", "Quel Mazzolin di Fiori" ed altri tratti dal vasto repertorio alpino.

"Siamo onorati di ospitare il Coro Ana Piani e il Coro Monte Cervino a Pollone in questo contesto così significativo come l'Adunata Alpina - ha dichiarato Mario Ciabattini componente del Coro Burcina - Questa rassegna corale, voluta dal Gruppo Alpini di Pollone che ringraziamo, è un tributo alla tradizione alpina e un modo per celebrare lo spirito di fratellanza che anima gli Alpini. Non vediamo l'ora di condividere una serata di musica e di emozioni con tutti i partecipanti all'Adunata."