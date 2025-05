Ginnastica Biella protagonista con le sue 14 ginnaste tra podi e buone prove FOTO

Ginnastica Biella non si ferma neppure il 1° maggio, partecipando alla seconda prova del campionato Silver individuale con ben 14 ginnaste, che si sono succedute in pedana presso la società Pietro Micca di Biella organizzatrice dell’intensa giornata di gare. Irina Sitnikova, la Responsabile Tecnica della società, ha dovuto gestire due diversi campi gara.

Ciò è stato possibile solo con l’aiuto di alcune ginnaste di maggior esperienza, Veronica, Alice, Giulia e Adele che ringraziamo sentitamente I risultati sono stati parecchi e di grande soddisfazione per tutti. In categoria LB base, Allieve 1, Noemi Bonfante si piazza al sesto posto generale, mentre per le Allieve 4, Matilde Corona riscatta la precedente partecipazione con un buon settimo posto. Gioia Cristilli sale sul terzo gradino del podio nella categoria S1.

Per la categoria LB avanzato invece, Noemi Silva, Allieve 1 si piazza sesta , in una gara con atlete di un ottimo livello! Anche Letizia Arpone, per le Allieve 2 è sesta, con il rammarico per una caduta. Matilde Grampelli, Allieva 3 termina invece in quinta posizione, mentre Amelia Rista, a causa di una caduta alla trave è ottava! Tra le Junior 2, Chiara Lepori sale sul podio al terzo posto, con una magnifica gara senza errori! Per la Categoria LC base, abbiamo Adele Silva tra le Allieve 5 in 14 posizione, Adele aveva svolto un ottimo Corpo Libero, ma non è bastato. Tra le Allieve 3, Adele Blotto si piazza nova a causa di una caduta alla Trave, appena davanti a Mia Merrina decima. Anche per lei ha pesato una caduta sullo stesso attrezzo!

Merito invece per Giulia Begni che in categoria S1 sale sul terzo gradino del podio! Passiamo ad un ultima gara di LC avanzato: in categoria LC Avanzato, Viola Piva vince la gara senza problemi. Primo posto sul podio meritatissimo. Viola giovanissima, è nata nel 2013. Primo meritatissimo posto, anche per Matilde Lancellotti, al rientro da un infortunio che l’ha molto limitata negli ultimi mesi. La giornata è stata molto faticosa, ma le soddisfazioni sono state tante per tutti, pertanto la società ringrazia tutte le atlete, i genitori per la collaborazione, Elisa Bettonte e Sara Battagion per il lavoro svolto durante gli allenamenti.