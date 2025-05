Salussola Volley, gara combattuta ma passa il Novara FOTO

Mercoledì 30 aprile si è disputata la partita di andata dei playoff tra Salussola Volley e Volley Novara. Il match, giocato con grande intensità e agonismo, si è concluso 3-0 a favore della formazione novarese. Una sconfitta che non rende giustizia alla prestazione dei biellesi, protagonisti di una gara combattuta punto su punto.

I primi due set, in particolare, sono stati decisi da una manciata di scambi, con scarti minimi di 2 o 3 punti, segno di un equilibrio che ha reso la sfida vibrante fino all’ultimo pallone. Il Salussola non si arrende: sabato sera a Novara torna in campo per la gara di ritorno, determinato a ribaltare il risultato e rimettere tutto in discussione. La squadra è pronta a dare il massimo per inseguire il sogno della qualificazione.