Graglia, gasolio sulla strada: due ciclisti restano feriti

Incidente sulla Provinciale 500 nel comune di Graglia. Stando alle prime ricostruzioni, affidate alle forze dell'ordine, due ciclisti sono finiti a terra a causa della presenza di gasolio sulla carreggiata che li ha fatto.

Uno di loro avrebbe riportato ferite da codice giallo. Entrambi sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del 118, intervenuto assieme agli agenti della Polizia Locale e al personale preposto della Provincia per la bonifica dell'area. Non è noto, al momento, chi abbia perduto il carburante. Sono in corso gli accertamenti di rito.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 11 di oggi, 3 maggio.