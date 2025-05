Adunata Nazionale degli Alpini a Biella, ecco il piano sanitario

È stato approvato il Piano Sanitario per l’Adunata Nazionale degli Alpini, che coinvolge i principali attori istituzionali e di soccorso e ha l’obiettivo di assicurare la tutela della salute pubblica durante l’Adunata, salvaguardando al contempo l’ordinaria operatività dei servizi sanitari destinati alla popolazione residente prevedendo un rinforzo consistente sia delle risorse ospedaliere messe in campo che di quelle territoriali (emergenza e non) che opereranno nei giorni dell’Adunata.

Il Piano Sanitario è stato messo a punto con la collaborazione sinergica tra Tavolo Tecnico della 96° Adunata Nazionale degli Alpini, Azienda Zero, ASL BI, Prefettura di Biella, Comune di Ponderano, Croce Rossa, Croce Bianca Biellese, S.O.G.I.T., C.IS.O.M. e P.A. Cuore, LILT Biella e alcuni enti, come la Protezione Civile, e altre associazioni del territorio biellese che garantiranno il proprio supporto.

L’Ospedale degli Infermi dell’ASL BI a Ponderano, per l’intera durata della manifestazione ha previsto una generale riorganizzazione dell’attività assistenziale con la disponibilità di 30 posti letto nelle discipline maggiormente coinvolte per le patologie acute e l’attivazione di 20 posti letto per le urgenze ed emergenze in contiguità al Pronto Soccorso. Inoltre sarà rafforzata la dotazione di personale di alcuni reparti: in particolare, in Pronto Soccorso con la presenza aggiuntiva di specialisti dell’Area dell’Emergenza e Chirurghi e Ortopedici, ma anche nelle strutture di Medicina e Chirurgia d’Urgenza, Cardiologia e Unità Coronarica, Rianimazione, Laboratorio Analisi, Radiologia, Farmacia Ospedaliera, Centro Trasfusionale, Chirurgia Generale.

L’ASL BI ha anche provveduto a rinforzare lo staff dei Sistemi Informativi, del Centralino e della Portineria. Ha implementato l’accoglienza in Ospedale prevedendo in alcune fasce orarie presso l’atrio la presenza di operatori dell’URP, anche con il supporto di volontari dell’AIL di Biella che hanno offerto la loro disponibilità.

Inoltre, in caso di necessità, potrà rendesi utile anche la collaborazione con le Aziende Sanitarie limitrofe a quelle dell’ASL BI, in particolare l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Novara, l’ASL di Vercelli, l’ASL Verbano Cusio Ossola e l’ASL TO4.

Sebbene l’Ospedale dell’ASL di Biella non sia incluso nella zona a “traffico veicolare limitato”, è comunque prevedibile che per l’utenza e i parenti sarà più complesso raggiungerlo a causa dell’importante afflusso lungo i percorsi diretti verso la città di Biella. L’ASL BI ha inoltre investito anche sul potenziamento dei servizi sul territorio, attivando durante i giorni dell’Adunata ambulatori aggiuntivi per le Cure Primarie, che assicureranno visite e prescrizioni di farmaci. Alcuni Medici di Medicina Generale che si sono resi disponibili ad aderire al potenziamento dei servizi mantenendo attivi gli ambulatori durante la manifestazione. Il calendario con il dettaglio delle disponibilità nei tre giorni è consultabile all’Allegato 1.

Saranno operative le 5 sedi di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), con un potenziamento di quelle di Ponderano, situata in ospedale, e di Cossato. Si ricorda che, come di consueto, sarà attiva la centrale operativa 116117.

Ponderano: presso atrio dell’Ospedale, in via dei Ponderanesi, 2– nei locali della Casa della Salute

Mongrando: (Casa della Salute) in Via G. Marconi, 8

Cavaglià: (Casa della Salute) in via G. Pella, 10

Cossato (Casa della Salute) in via P. Maffei, 59

Valdilana – Loc. Trivero (Casa della Salute) in via G. Marconi, 51.

Inoltre sabato 10 e domenica 11 maggio con orario 8-20 un medico di Continuità Assistenziale sarà presente presso l’Ospedale da campo di A.N.A. in piazza Unità d’Italia a Biella, per le eventuali prescrizioni farmacologiche. Oltre al potenziamento dei servizi e dei reparti dell’Ospedale, dell’Emergenza Sanitaria e dei servizi territoriali di Cure Primarie e di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) e delle farmacie territoriali per tutta la durata dell’evento, sarà attivo l’Ospedale da Campo di A.N.A. in piazza Unità d’Italia a Biella.

Saranno inoltre attivi durante i giorni della manifestazione con modalità differenziate: 1 Punto di Prima Assistenza a Biella Piazzo; da 1 a 5 Punti Medici Avanzati in Biella città; 1 Punto di Primo Soccorso anche presso LILT Biella in via Ivrea a Biella; da 9 a 14 Squadre a piedi di intervento in area cittadina.

Ospedale da Campo A.N.A. in piazza Unità d’Italia a Biella: da 8 a 16 posti letto, attivo H24 da venerdì 9 alle 14. Inoltre nelle giornate di Sabato e Domenica con orario 8-20 sarà presente un medico ASLBI per le prescrizioni. Posti Medici Avanzati: 8/10 posti letto, 1 Medico di Emergenza/urgenza, 2 infermieri di area critica, due volontari soccorritori. Al fine di raggiungere tempestivamente eventuali pazienti, durante la manifestazione, è prevista la presenza di squadre itineranti a piedi distribuite in vari settori del centro storico. Anche numerose Farmacie territoriali si sono rese disponibili ad aperture in orari aggiuntivi sia durante il giorno che in orario straordinario serale. Il calendario all’allegato 2.

Riorganizzazioni delle sedi ASL BI per venerdì 9 maggio

Si informa inoltre che le sedi ASL BI di via Caraccio a Biella, e quindi gli sportelli CUP, Centro Prelievi, Medicina Legale, Neuropsichiatria Infantile e Consultorio familiare, che si trovano nelle immediate vicinanze dell’Area Pedonale Alpina 1, venerdì 9 maggio, rimarranno chiuse. In caso di necessità i cittadini potranno comunque rivolgersi alle sedi ASL di Cossato o ai CUP territoriali , nelle quali il personale è stato potenziato. In ospedale l’Unità di Raccolta di sangue e plasma sarà regolarmente attiva venerdì 9 maggio e sospesa sabato 10 maggio. Anche l’attività del Dipartimento di Prevenzione in via Don Sturzo a Biella, è stata rimodulata riprogrammandola nei giorni antecedenti l’Adunata e immediatamente successivi, al fine di evitare flussi di cittadini in quella stessa giornata. La segreteria del Dipartimento di Prevenzione venerdì 9 maggio sarà regolarmente attiva e contattabile telefonicamente.

Da lunedì 12 maggio l’attività riprenderà normalmente con la riapertura di tutte le sedi.

«Tutto il territorio si sta mettendo al servizio per accogliere al meglio le persone che arriveranno in occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini. – ha così commentato il Direttore Generale, Mario Sanò - Si tratta di un’esperienza unica per il Biellese e per la quale l’ASL di Biella è al lavoro per onorarla con il massimo impegno, in un gioco di squadra che vede dalla Prefettura e dai numerosi enti coinvolti, all’Emergenza coordinata dalla Centrale Operativa 118 che fa capo ad Azienda Zero, ai professionisti dell’ASL BI, alle farmacie e alle Croci e alle altre associazioni e ai tanti volontari uniti in un unico obiettivo: dare una risposta efficace ai bisogni di salute in un contesto straordinario come quello dei prossimi giorni e in cui sarà fondamentale la collaborazione di tutti. A questo proposito ringrazio coloro che si stanno impegnando con grande disponibilità, senso di responsabilità e anche spirito di appartenenza al territorio biellese e affetto nei confronti del Corpo degli Alpini”.

Tutte le informazioni saranno aggiornate e consultabili sui siti web: https://www.adunatalpini.it/

https://aslbi.piemonte.it