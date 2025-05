Adunata: a Bioglio gli Alpini brindano col Vermouth in onore di Antonio Benedetto Carpano

La 96a Adunata degli Alpini in terra biellese è ormai alle porte. Dal 9 all’ 11 maggio p.v., ma già da molti giorni prima, Biella e la sua provincia vivranno al ritmo della festosa invasione che coinvolgerà tutti in un evento che segnerà per sempre i ricordi di un intero territorio. Si moltiplicano gli eventi, ogni sezione dell’ANA, ogni comune, ogni frazione, ogni cittadino vuole inserire un tassello al grande puzzle multicolore, rumoroso e gioioso che, come un’onda di entusiasmo, trascinerà e aumenterà a dismisura aggregando chiunque si trovi sul cammino degli Alpini che arriveranno dal mondo intero.

Il gruppo ANA di BIOGLIO, TERNENGO E VALLE SAN NICOLAO, desidera portare il suo prezioso contributo alla causa e oltre all’ospitalità dei componenti della Fanfara Alpina di Caldiero (Verona) e di Prezzate (Bergamo) e delle loro famiglie, organizza un denso programma, sabato 10 maggio, tutto dedicato agli ospiti e ai cittadini dei tre paesi cui fa capo la sezione alpina e di cui segue il dettaglio: ore 15.00 - davanti alla Chiesa Parrocchiale di Valle San Nicolao: concerto della Fanfara Alpina di Caldiero (Verona); ore 15.30 - Santa Messa sempre a Valle San Nicolao; ore 17.00 - ritrovo davanti al Monumento all’Alpino di Bioglio e corteo sino alla sede ANA con le fanfare di Caldiero (Verona) e di Prezzate (Bergamo); ore 18.30 - presso la sede ANA di Bioglio: brindisi col vermouth, in onore di Antonio Benedetto Carpano, nato a Bioglio il 24 novembre 1751, considerato l’inventore del vino aromatizzato moderno.

La degustazione sarà condotta dal giornalista e critico enogastronomico Alessandro Felis, anch’esso di origini biogliesi, che narrerà la storia del vermouth; Seguirà la cena cui bisognerà prenotarsi entro il 2 maggio (Renzo Savio – 349 258 14 83).

Renzo Savio, capogruppo della locale sezione ANA e Alessandro Cagnoni, referente di zona per l’Adunata, sottolineano che: “Anche in comuni di poche centinaia di abitanti come i nostri, l’impegno profuso per accogliere i nostri commilitoni è tantissimo e tutti vogliono partecipare all’organizzazione oltre che agli eventi che costelleranno Biella e il suo territorio nei tre giorni di maggio”. Alessandro Felis aggiunge che “l’Adunata porta alla ribalta i valori degli Alpini, di una Italia che vince sempre per solidarietà e amicizia. È anche un’occasione irripetibile per promuovere quanto abbiamo di bello e buono. Il vermouth, come lo conosciamo oggi, nasce con Antonio Benedetto Carpano e dobbiamo fare sapere che le sue origini sono biogliesi”.

Una marea di amicizia, convivialità, allegria e presenza sul territorio che segnerà la nostra terra biellese e che rimarrà per molto tempo, per sempre probabilmente, tra le belle cose da ricordare, da tramandare. E l’augurio dei Biogliesi che, molti degli infiniti brindisi che sugelleranno gli incontri tra veci e bocia, tra amici di lunga data e nuove conoscenze, vedano i calici tintinnare col pensiero rivolto al biogliese Antonio Benedetto Carpano che è il padre di una eccellenza,simbolo di Piemonte nel mondo intero.