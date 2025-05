A piedi dal Veneto a Biella per l'Adunata, la storia

Tutte le strade portano a Biella e ogni mezzo di locomozione è assolutamente lecito, moto, auto, bus, biciclette a pedalata assistita o meno sono utili per arrivare a Biella in tempo per partecipare alla 96 Adunata dal 9 all'11 maggio.

Si segnala la camminata di Nicola Stoppa e dal vicentino e del suo gruppo, 14 ardimentosi partiti nella giornata del primo maggio da Schio, seguiti da un bus in cui hanno depositato tutto il necessaire per le pause notturne e in cui si portano anche le corone che depositano in memoria presso le sedi degli Alpini che vedono la loro visita.

Si tratta di un appuntamento ormai ventennale che questo gruppo di amici ha in serbo proprio nella settimana che precede l’Adunata. Portano con loro i vessilli di Latina, Roma, Vittorio Veneto e Pordenone e soprattutto la verve tipica degli Alpini.