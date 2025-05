Valdigne Triathlon, weekend di alto livello: ecco i risultati ottenuti in gara FOTO

Il lungo weekend sportivo del team verde-turchese-oro è iniziato venerdì 25 aprile a Cupra Marina, sotto il diluvio, per la 1° tappa del Circuito Triathlon 2025. Sulla distanza olimpica, in una gara che ha visto una partecipazione qualitativa molto elevata, ottime le prove degli atleti in verde-turchese-oro.

Al maschile debutto sontuoso nel Triathlon Olimpico per il lecchese Andrea Balestreri, bronzo assoluto. Grandi prestazioni per Leonardo Allegri 4°, Thomas Burr, 5° (oro S1) e Francesco Strada, 8° (bronzo S1). Al femminile ancora una gara tra le top per la toscana Zoe Orsolini, 5° assoluta e oro S1. Prova di rilievo per Anastasia Federici 11° assoluta e bronzo S1. Gran risultato di squadra e molta soddisfazione per gli atleti allenati da Coach Massimo Strada.

A Varedo (MB) domenica 27 aprile era programmata la seconda prova (di grande importanza per il Triathlon Giovanile Italiano) del Campionato interregionale Nord-Ovest, con l’ottima organizzazione della società NP Varedo. Le gare iniziali sono state quelle delle categorie “Giovani” (Junior Youth B e Youth A). Tra le Junior femmine prova molto positiva per la biellese Costanza Antoniotti, argento, in continuo crescendo di forma e di prestazioni.

Tra gli YB maschi gare con i migliori per il lecchese Pietro Carminati (6°), e il biellese Giacomo Frassati (8°), piazzamenti positivi per il torinese Lorenzo Gatti (per lui uno swim top) e il debuttante biellese di origine italo-brasiliana Thomas Gomes. Tra le YBF ottimo risultato di squadra con il 3° posto per la combattiva arquatese Erica Pordenon e il 4° posto per la torinese Alice Ventre, buona gara della parmense Asia Baistrocchi, 13°.

Nella prova riservata agli YA maschi, splendide prestazioni per il torinese Giovanni Durando, 4° e per il biellese Federico Cagnin, 5° al traguardo, entrambi sempre in gara con i migliori. Piazzamento per il biellese Saad Darifi. Nella gara femminile YA prova in crescendo per Cecilia Lorenzoni, 19°, seguita dalla compagna di team Caterina Pinna. Nella categoria “Ragazzi” race in forte recupero in bike e di corsa per il biellese Thomas Zecchini, 5°. Ancora buoni risultati per i biellesi Edoardo Cagnin, Mattia Gallo Barbisio e Lorenzo Ramella Pollone.

A Gatteo a Mare domenica 27 aprile, si è gareggiato per il Triathlon Sprint. Tra le donne doppietta toscana, con i colori di Valdigne Triathlon, con l’argento assoluto di Zoe Orsolini e il bronzo di Rachele Laschi, tra gli uomini bronzo assoluto per il romagnolo Francesco Strada e 5° posto (oro tra gli S2) per il brianzolo Thomas Previtali, debutto positivo in uno Sprint per il giovane romagnolo Thomas Greco, 9° assoluto e oro tra gli Yb.

Ad Andora (SV) era il programma sempre domenica 27 aprile il classico Triathlon Sprint Internazionale. Grande Prestazione della varesina Erica Maculan, 4° assoluta e oro anche tra le S1 Nota positiva al maschile con l’oro nella combattuta categoria M1 per il torinese Gabriele Verdoja. Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi per le tante gare del mese di maggio.