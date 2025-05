Biella, il sindaco replica al PD: “Rivendico la mia assenza al corteo del Primo Maggio”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Ho letto con curiosità le asserzioni coraggiose del neopresidente cittadino del PD Andrea Basso che minaccia il deposito di un’interrogazione per “chiedere conto al Sindaco” della sua “incredibile e gravissima assenza” alla manifestazioni del Primo Maggio. Confesso: non mi tremano i polsi e neppure intendo discutere della presenza ufficiale o meno dell’Assessore Pisani alla quale devo unicamente delle scuse per averla esposta ai fatti vergognosi ormai di pubblico dominio. Intendo invece offrire qualche spunto di riflessione a chi, forse per inesperienza o forse solo perché desideroso di dare un senso al proprio ruolo, creda al solito di poter deliziare il prossimo dando lezioni di vita pur senza averne, evidentemente, le capacità.