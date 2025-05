Fiume Sesia, post-alluvione: AIPo e agricoltori discutono gestione sedimenti e danni ai terreni

Se l’ultima piena ha lasciato segni evidenti nell’area vercellese all’indomani del suo transito, AIPo (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) ha preso parte nei giorni scorsi, con gli ingegneri Luca Franzi e Antonio Arena, ad un proficuo e partecipato incontro sul tema organizzato dagli imprenditori agricoli a Cascina Vola a Vercelli per approfondire, a 360°, proprio le ripercussioni territoriali causate dall’ultimo evento alluvionale in relazione alle prospettive dell’annata agricola locale, alla protezione e sicurezza idraulica del comprensorio e alla gestione dei sedimenti fluviali. Il focus tecnico di confronto e scambio reciproco di informazioni utili ha visto la partecipazione del presidente dell’Associazione Ovest Sesia (aderente ad ANBI Piemonte) Stefano Bondesan, del vicesindaco di Vercelli Domenico Sabatino, di numerosi sindaci del vercellese e di comuni che si affacciano sul Sesia, oltre che dei direttori delle associazioni agricole locali Coldiretti e di Confagricoltura. Tra i temi più dibattuti la gestione dei sedimenti del fiume Sesia ha catturato l'interesse dei partecipanti evidenziando al contempo una serie di proposte e richieste di interventi. L’Agenzia AIPo ha confermato la tenuta dei sistemi arginali di Cervo, Elvo, Sesia, Po e Tanaro seppur con limitati danni alle strutture e ha rimarcato l'urgenza di una pronta gestione degli stessi sedimenti fluviali da realizzare al fine di contribuire alla riduzione dei potenziali rischi a cui è esposto l'attuale sistema di difesa arginale sollecitato in modo significativo dalla contemporaneità delle piene del Sesia e del fiume Po. Per queste ragioni AIPo ha altresì anticipato la richiesta di un ulteriore incontro tecnico presso Regione Piemonte, già promosso da alcuni comuni del territorio al fine di presentare proposte concrete per la gestione dei sedimenti del Sesia. I partecipanti hanno anche evidenziato la necessità di avere ristori economici da parte degli enti competenti come indennizzo rispetto ai danni subiti per la perdita della fruibilità dei terreni golenali, invasi dalle acque di piena e dai sedimenti trasportati. “ Questi incontri – ha commentato al termine il direttore di AIPo Gianluca Zanichelli - sono fondamentali per avere la conoscenza approfondita e aggiornata del contesto in cui si richiede di intervenire e nel quale anche il mondo agricolo che ha subito danni ha manifestato grande disponibilità e proficua collaborazione”.