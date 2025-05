Scontro tra auto a Tollegno

Incidente nel pomeriggio di oggi venerdì 2 maggio a Tollegno, dove due automobili si sono scontrate lungo via Tollegno. Fortunatamente, nonostante l’impatto, entrambi i conducenti sono riusciti a uscire autonomamente dai veicoli.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 per accertare le condizioni dei coinvolti, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e dei mezzi incidentati. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

La circolazione ha subito temporanee deviazioni per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.