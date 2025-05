Pollone si prepara ad accogliere gli Alpini: sei giorni di festa tra tradizione, musica e sapori

Pollone si veste a festa e si prepara ad accogliere gli Alpini per una settimana di celebrazioni all'insegna della tradizione, della musica e della convivialità. Dal 7 al 12 maggio, il paese sarà animato da un ricco programma di eventi pensati per tutte le età, con un'attenzione particolare ai più piccoli e alla valorizzazione del territorio.

Un programma ricco di eventi

Si parte giovedì 8 maggio con una giornata dedicata ai baby alpini. Piazza San Rocco ospiterà un pranzo per i bambini dell'asilo e delle scuole primarie di Pollone. Nel pomeriggio, spazio al divertimento con un nutella party e "La bottega dei piccoli artigiani", laboratori a tema alpino dedicati a falegnameria, ceramica e pittura. La serata si concluderà con un apericena musicale per grandi e piccini, sempre in Piazza San Rocco, a partire dalle 19:30.

Raffaella Cavalchino, consigliere comunale e rappresentante del gruppo dei genitori che ha organizzato gli eventi dei baby alpini, ha dichiarato: "È stata una vera soddisfazione organizzare qualcosa che coinvolgesse i bambini in questo evento di portata nazionale. Il connubio tra piccoli alpini e un corpo che ha fatto la storia del nostro paese dimostra che lo spirito gogliardico è rimasto inalterato, anche attraverso le generazioni."

Venerdì 9 maggio, alle ore 21, la chiesa parrocchiale di Pollone ospiterà una rassegna corale con tre cori maschili in occasione dell'Adunata Alpina. Si esibiranno il Coro Ana Piani di Bolzano, il Coro Monte Cervino A.N.A. Sezione Valle d'Aosta e il coro locale Coro Burcina. Il Coro Burcina, che prende il nome dal celebre Parco Burcina, una perla del territorio biellese, fungerà da coro ospitante per la serata e proporrà, insieme agli altri gruppi canori, un repertorio di brani tradizionali di ispirazione alpina. Il programma proposto dai vari gruppi canori sarà incentrato in gran parte su brani tradizionali di ispirazione alpina, un omaggio alla storia e ai valori degli Alpini. Tra i brani in programma, classici amati come "La Montanara", "Monti Scarpazi", "Montagnes Valdôtaines", "Belle Rose du Printemps", "La Penna dell'Alpino", "Quel Mazzolin di Fiori", "Siam Prigionieri", "Ta-pum" e "Mama Mama Piero me toca", tra gli altri. "Siamo onorati di ospitare il Coro Ana Piani e il Coro Monte Cervino a Pollone in questo contesto così significativo come l'Adunata Alpina", ha dichiarato Mario Ciabattini, direttore del Coro Burcina. "Questa rassegna corale, voluta dal Gruppo Alpini di Pollone che ringraziamo, è un tributo alla tradizione alpina e un modo per celebrare lo spirito di fratellanza che anima gli Alpini. Non vediamo l'ora di condividere una serata di musica e di emozioni con tutti i partecipanti all'Adunata."

Sabato 10 maggio, alle ore 18, presso la chiesa parrocchiale si terrà la Santa Messa, seguita dalla sfilata per le vie del paese. In Piazza San Rocco, i baby alpini delle scuole di Pollone offriranno un intermezzo canoro in attesa della cena. Alle 21, la Banda Alpina Sorisole di Bergamo si esibirà in concerto.

La festa continuerà fino alla grande sfilata di domenica.

Cucina da campo e servizi

Da mercoledì 7 a lunedì 12 maggio, la Pro Loco di Pollone attiverà la cucina da campo, dalle 7 del mattino fino a mezzanotte, con un menù tipico piemontese.

Un servizio navetta sarà attivo dalle 8 del mattino sino alle 24 per venerdì, sabato e domenica, con partenza da piazza San Rocco sino a Biella con fermate a Città Studi e Cimitero cittadino.

Il paese si colora di tricolore

Tra le vie del paese si potranno ammirare gli striscioni decorati dai ragazzi delle scuole su iniziativa della Pro Loco Gang, il gruppo di volontari pro loco che unisce i genitori del paese e sostiene le iniziative della Pro Loco di Pollone. Tutte le attività del paese sono a libero ingresso per tutti.

"Come Gruppo Alpini di Pollone, siamo orgogliosi di poter ospitare questa grande festa- dichiara Luciano Guglielmo, Capogruppo Alpini di Pollone- .È un'occasione per celebrare i nostri valori, la nostra storia e il nostro legame con il territorio. Abbiamo lavorato duramente per organizzare un evento che possa coinvolgere tutta la comunità e che lasci un ricordo positivo in tutti i partecipanti. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari e le associazioni che ci hanno supportato in questa impresa".