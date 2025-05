Adunata e Forze dell'Ordine: chiudono alcune stazioni, ma incrementano i controlli.

In occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini, in programma dal 9 all’11 maggio, i presìdi territoriali dell’Arma dei Carabinieri di Andorno Micca, Netro, Crevacuore e Mottalciata (in Salussola) resteranno chiusi al pubblico. La decisione, presa per garantire la massima copertura del territorio durante l’importante evento, prevede l’impiego di tutto il personale nei servizi di pattugliamento, anche attraverso attività consorziate.

Durante i giorni dell’Adunata, sarà il 112 a rispondere alle eventuali richieste dei cittadini. In caso di necessità, le chiamate saranno gestite direttamente dalla centrale operativa di Biella, che provvederà ad inviare le pattuglie sul posto.

Il provvedimento, come dichiarato dall'Arma stessa, ha carattere temporaneo e nasce dalla volontà di rafforzare la presenza delle pattuglie sul territorio, offrendo un servizio capillare e diffuso: uno sforzo organizzativo che punta a incrementare la sicurezza e la tempestività di intervento, a beneficio della cittadinanza e dei numerosi visitatori attesi.