Aspettando l'Adunata di Biella nuovo appuntamento da non perdere nel paese di Graglia. Per sabato 3 maggio, dalle 16.30 alle 19, è in programma un pomeriggio di canti alpini con il Coro La Campagnola di Mottalciata.

Si comincia in casa di riposo per poi proseguire fino in piazza Astrua al monumento dei Caduti. Infine, si proseguirà fino a Campra per una serata in compagnia e allegria. In caso di pioggia la manifestazione si terrà solo nella chiesa di piazza Astrua.