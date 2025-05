Tre giorni di festa a Graglia per la Fiera Primaverile di Maggio (foto di repertorio)

Tre giorni di festa a Graglia per la Fiera Primaverile di Maggio. Si comincia domani con una serata all'insegna dei sapori e della musica.

L'appuntamento è nell'area festeggiamenti di regione Campra, a partire dalle 20. Sabato alla cena degli antipasti (ore 19.30) seguirà il “Benvenuto agli Alpini”, in collaborazione con il gruppo locale per una serata con il Coro Biellese La Campagnola di Mottalciata e il Coro Valsassina di Cremeno.

Infine, domenica, dalle 19, aprirà la manifestazione con l'arrivo degli animali e le prime gare aperte ai buscarin. Alle 10.30 si terrà la Santa Messa in parrocchia mentre alle 12 sarà a disposizione lo stand enogastronomico con la distribuzione di busecca e polenta concia.

Non mancheranno giochi per bambini e mercatini dell'hobbistica. L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo.