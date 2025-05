Tari Biella: approvato l'aggiornamento biennale, ma il PD rilancia sui servizi digitali.

Riceviamo e pubblichiamo:

«Nella seduta di ieri del Consiglio comunale è stata approvata la delibera relativa all'aggiornamento biennale della TARI. Il provvedimento, di natura prettamente tecnica e privo di margini discrezionali, ha ricevuto il voto favorevole di tutte le forze politiche presenti in aula.

Tuttavia, il Partito Democratico, pur riconoscendo la natura necessaria dell'atto, ha colto l'occasione per ribadire con forza la necessità di un'accelerazione da parte dell'Amministrazione comunale sull'adozione di strumenti digitali avanzati. In particolare, il PD ha sollecitato l'implementazione immediata del sistema di pagamento PagoPA, unitamente alle piattaforme digitali AppIO e SEND.

"Riteniamo fondamentale – dichiarano i rappresentanti del Partito Democratico – che il Comune si muova con decisione verso la digitalizzazione dei servizi. L'adozione di PagoPA, AppIO e SEND non rappresenta solo un adeguamento ai tempi, ma un'opportunità concreta per offrire benefici tangibili ai cittadini.

Tra i vantaggi evidenziati dal PD, ci é la possibilità di ottenere uno sconto fino al 20% su IMU e TARI per i cittadini che opteranno per la domiciliazione bancaria, e l'invio digitale con valore legale delle comunicazioni, che comporterebbe un significativo risparmio sulle spese di notifica, attualmente a carico dei singoli destinatari.

Parallelamente, il Partito Democratico ha rivolto un pressante appello al Comune affinché si faccia promotore, in sinergia con COSRAB e Seab, di una ulteriore razionalizzazione dell'attività di raccolta rifiuti. L'obiettivo primario di tale azione è di consentire una diminuzione delle tariffe, con particolare attenzione alle utenze non domestiche, che spesso sostengono costi più elevati. I consiglieri del PD, inoltre, hanno segnalato che i dati sulla raccolta differenziata sono in costante calo, sicché occorre intervenire anche su questo aspetto.

"Esortiamo l'Amministrazione comunale – concludono i rappresentanti del PD – a compiere questi passi avanti con determinazione, sfruttando anche le opportunità offerte dai fondi del PNRR. La differenziazione della raccolta, la semplificazione, lo snellimento burocratico e il risparmio per i cittadini devono essere priorità assolute della nostra azione politica."»