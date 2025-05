“La sfida del Lavoro”: a Biella un confronto sui risultati del Governo Meloni e della Regione Piemonte

Una sala gremita dell’Agorà Palace di Biella ha fatto da cornice all’evento “La sfida del Lavoro”, che si è svolto alla vigilia del 1° Maggio. Un’occasione di confronto e analisi sull’occupazione in Italia e in Piemonte, alla luce dei risultati concreti raggiunti negli ultimi due anni grazie alle politiche del Governo Meloni e della Regione Piemonte.

A intervenire sono stati il vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino, il Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze Lucia Albano, e il Presidente dell’INPS Gabriele Fava. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati dati che certificano un significativo miglioramento del mercato del lavoro. In Italia, il numero degli occupati ha raggiunto il massimo storico di 24,3 milioni a febbraio 2025, con un tasso di occupazione al 63%, e una disoccupazione in calo al 5,9%. Anche in Piemonte i segnali sono positivi: 69% di tasso di occupazione, contratti stabili in aumento e disoccupazione al 5,5%.

Durante l’evento sono stati illustrati anche i risultati del programma GOL in Piemonte (oltre 76.000 contratti attivati) e il successo del progetto “Mettersi in Proprio”, che ha visto nascere 237 nuove attività nel 2024, di cui 150 fondate da donne.

Il vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, ha sottolineato i risultati ottenuti grazie alla sinergia tra Regione e Governo: “Celebriamo il Primo Maggio con l’orgoglio di una Regione che ha scelto di investire su formazione, lavoro stabile e pari opportunità. Il 2024 è stato l’anno della svolta e guardiamo al 2025 con la stessa determinazione: vogliamo una Regione che continui a crescere offrendo opportunità concrete, soprattutto ai giovani e alle donne”.

Soddisfazione anche da parte del sottosegretario alla Giustizia On.Andrea Delmastro: “I numeri dimostrano che con Fratelli d’Italia al Governo il lavoro cresce, la disoccupazione cala e la speranza torna concreta. Questo significa fare politica con responsabilità e visione, mettendo al centro la persona e il merito. Abbiamo archiviato l’infausta stagione del reddito di cittadinanza e difeso la produzione e i risultati ci hanno dato ragione. Record storico di occupazione, oltre un milione di posti di lavoro in più e la maggior parte con contratti a tempo indeterminato: così celebriamo la festa dei lavoratori”.

Cristiano Franceschini, segretario provinciale di Fratelli d’Italia, ha sottolineato il valore dell’evento per il territorio: “Biella ha ospitato un confronto di alto livello, che conferma la centralità del lavoro nelle nostre battaglie. I dati ci dicono che siamo sulla strada giusta: Fratelli d’Italia è il partito della concretezza e della serietà, che lavora per dare risposte vere alle famiglie e alle imprese”.