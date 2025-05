Festa dei Lavoratori: Condanna degli insulti rivolti alla Destra Italiana: “I camerati devono morire” FOTO e VIDEO

Riceviamo e pubblichiamo.

“In occasione della Festa dei Lavoratori, un gruppo di manifestanti ha rivolto insulti inaccettabili nei confronti del Segretario e dei dirigenti di Fratelli d’Italia, passando sotto la sede del partito a Biella. Questi attacchi verbali, diretti agli esponenti della Destra Italiana, rappresentano un comportamento anacronistico e contrario ai principi di civiltà e rispetto che costituiscono il fondamento della nostra democrazia.

Fratelli d’Italia condanna con fermezza tali episodi, che non solo offendono le persone coinvolte, ma minano anche il dialogo democratico e il rispetto reciproco, valori imprescindibili per una società inclusiva e pluralista. La Festa dei Lavoratori dovrebbe essere un momento di riflessione e unità, non un’occasione per fomentare divisioni e aggressioni.

Questo episodio solleva interrogativi sulla coerenza di chi, in sede istituzionale, invoca dialogo e rispetto, ma nelle piazze ricorre a toni di intolleranza e violenza. È fondamentale prendere le distanze da atteggiamenti che minano i principi democratici e il rispetto reciproco, valori fondanti della nostra società.

Fratelli d’Italia ribadisce l’importanza di un confronto politico basato su rispetto, pluralismo e civiltà, respingendo ogni forma di aggressività e prevaricazione, sia nei gesti che nelle parole”.