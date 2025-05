Pallavolo, ultima in casa per il Bonprix TeamVolley

L’ultima uscita casalinga della stagione è anche la “prova del 9” per il Bonprix TeamVolley. La doppia vittoria con Alba e UIV Pavia ha regalato un piccolo margine di vantaggio nella volata al quinto posto nel girone nazionale di Serie B2, ma il match di sabato contro il Cus Torino Volley – si gioca a Lessona alle 20.30 – vanta il coefficiente di difficoltà massimo. Le Universitarie sono seconde e in striscia positiva.

Il commento del vice-allenatore biancoblù Paolo Salussolia: «Il Cus Torino sta volando: smuove la classifica da 15 partite consecutive - dove ha ceduto solo sul campo della capolista Vigevano - e ha bisogno di un solo punto per essere certo di chiudere al secondo posto. In parole povere, saliranno a Lessona con il coltello tra i denti per blindare la posizione e arrivare con la massima positività possibile ai playoff. L’ultima uscita di Pavia ci ha detto che la miglior espressione del nostro muro-difesa può reggere anche attacchi pesanti: contro grossi calibri come Camperi, Carrè, Gerbaudo e Martin sarà un imperativo ripetersi, così come dovremo tenere alto il livello della battuta, limitando al centro Maiorano e Fano, che all’andata ad Alpignano ci fecero un male tremendo. Una partita difficile quanto stimolante, noi vogliamo fare punti per difendere il quinto posto. Immagino sarà anche divertente da vedere sugli spalti. Come ultimo ballo a Lessona non si potrebbe chiedere di più e - come dico sempre - balliamo fino alla fine!».

Aggiunge la centrale Giulia Bonini: «La partita di sabato sarà senza ombra di dubbio complicata, perché affrontiamo la seconda forza del campionato. Noi dobbiamo assolutamente provare a strappare più punti possibile, fosse anche solo un punticino, perché Pavia è sempre lì alle nostre spalle a metterci pressione per il quinto posto. Teniamo molto a questo piazzamento, anche perché è sempre stata più o meno la nostra posizione dall’inizio della stagione: è giusto combattere per esso. Sarà anche la penultima giornata, dovremo ovviamente dare il massimo ma cercando pure di divertirci un po’ in campo. Le squadre più forti, quelle ai vertici della classifica, ci spingono a dare il meglio di noi stesse. Speriamo sia una bella partita».