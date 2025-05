1° maggio, Pichetto: "Decarbonizzazione apre opportunità su sviluppo tecnologico e innovazione"

“La Festa dei Lavoratori ci invita a riflettere e lavorare innanzitutto per chi oggi non ha un impiego. Il fondamentale processo di decarbonizzazione, con il cambiamento di pelle di molti settori produttivi, oggi sempre più orientati alla sostenibilità, apre la strada a investimenti significativi nello sviluppo tecnologico e nell’innovazione.

Il mio ringraziamento va oggi in particolare a quanti operano nei settori ambientali ed energetici: vitali per la nostra economia e caratterizzati da forti competenze tecniche, rappresentano una nuova, concreta e crescente opportunità di occupazione stabile e qualificata per le nuove generazioni”.

Lo dichiara il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ed esponente di Forza Italia, Gilberto Pichetto.