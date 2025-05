Dal Nord Ovest - Si ribalta con una motoagricola, in campo i soccorsi

Nel primo pomeriggio di oggi, 1° maggio, poco dopo le 14, un uomo si è ribaltato con una motoagricola che conduceva su di un percorso forestale che dall'Alpe Pala conduce all'abitato di Miazzina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Vco dalla sede di Verbania con una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) che in collaborazione con il Soccorso Alpino civile e personale sanitario hanno liberato e stabilizzato l'uomo.

Successivamente l'uomo è stato trasportato dai soccorritori con apposita barella per consentirne il trasporto su ambulanza e permettere il suo trasferimento in ospedale. L'uomo è sempre rimasto cosciente e dichiarato in codice giallo.