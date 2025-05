Dal Nord Ovest - Escursionista in difficoltà, salvata in elicottero a Balme

Un intervento tempestivo e coordinato ha permesso, nella giornata di ieri, mercoledì 30 aprile, il salvataggio di una escursionista in difficoltà nei pressi del Rifugio Afframont, nel territorio montano di Balme.

A entrare in azione sono stati i vigili del fuoco di Torino, supportati dal nucleo elicotteri, che hanno raggiunto l’uomo in una zona particolarmente impervia. La segnalazione è arrivata in mattinata: l’escursionista, rimasta bloccata e impossibilitata a proseguire per via delle condizioni del terreno e dell’altitudine, è stata individuata e recuperata, intorno alle 13.50, in sicurezza grazie all’intervento aereo. Le operazioni si sono svolte con grande professionalità e rapidità, garantendo l’incolumità della persona coinvolta.

L’escursionista è stata trasportata a valle e affidata ai sanitari per i controlli del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.