Allarme sul Monte Cucco dove, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe rimasto infortunato un escursionista. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 1° maggio, intorno alle 14.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso: a bordo il personale medico preposto che ha assistito e caricato a bordo la persona. In seguito è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.