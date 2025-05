Incidente a Dorzano, indenne turista francese: a Lessona auto se ne va dopo l'urto con una recinzione

Doppio sinistro nel Biellese. È successo ieri, 30 aprile: a Dorzano si è verificato un scontro tra un camper, condotto da un turista francese, e un'auto guidata da un vercellese. Entrambi sono rimasti indenni nell'impatto. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

A Lessona, in piena notte, stando alle prime ricostruzioni, un'auto avrebbe danneggiato la recinzione di un'abitazione e se ne sarebbe andata senza fermarsi. In corso gli accertamenti, affidati ai militari dell'Arma, per identificare la persona alla guida.