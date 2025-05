Candelo, auto fuori strada, nessuno a bordo

Ritrovamento insolito questa mattina, giovedì 1° maggio, lungo via del Cervo a Candelo: un’auto è stata rinvenuta fuori strada, in un canale. L’allarme è scattato nelle prime ore del giorno, facendo intervenire sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco.

All’interno del veicolo non è stata trovata alcuna persona. Al momento non si conoscono né le cause dell’uscita di strada né l'identità del conducente. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire al proprietario dell'auto.