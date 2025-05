Alpini, Pasqua e Festa della Terra: è stato un aprile di emozioni alla Casa del Sorriso

Il mese di aprile volge al termine con ben tre appuntamenti degni di nota che hanno infuso grande vitalità alla “Casa del Sorriso” di Andorno Micca.

Il primo è stato pensato e organizzato col fine ultimo di includere tutti i residenti della struttura alla grande Adunata Nazionale degli Alpini che si terrà a Biella nei prossimi giorni. Sabato 12 aprile la Struttura ha avuto l’onore di ospitare una ventina di Alpini di Andorno e della fanfara degli Alpini di Pralungo per un incontro molto speciale.

Gli Ospiti hanno così avuto l’opportunità di scambiare quattro chiacchiere con gli Alpini e di godere della musica del Coro e della Banda musicale, intrattenendosi e rispolverando canti e melodie dei loro tempi.

Il weekend successivo, sabato 19 aprile, la Casa ha organizzato la tradizionale Festa di Pasqua, allietata dalla Lotteria Pasquale, ricca di svariati premi: uova di cioccolato, colombe e dolci pasquali hanno fatto la felicità degli ospiti e dei parenti che hanno partecipato attivamente. La giornata è stata poi allietata da momenti musicali che hanno regalato ai presenti momenti di grande gioia e di convivialità.

L’ultimo evento si è svolto il 24 aprile ed è stato l’incontro intergenerazionale in occasione della “Festa della Terra”. I giovani studenti della scuola primaria di Andorno Micca hanno preparato una canzone e una poesia dedicata alla Terra, mostrando la loro creatività e sensibilità verso l’ambiente. Gli ospiti della Casa del Sorriso, invece, dopo aver ascoltato quanto preparato dai bimbi, hanno condiviso le loro esperienze raccontando come ci si prendeva cura della natura un po’ di tempo fa, e offrendo così una interessante prospettiva che possa essere da stimolo per i bambini.