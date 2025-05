Juventus Women, delegazione in visita a Oropa

Ieri pomeriggio lo staff della Juventus Women, guidato da mister Canzi, ha effettuato una passeggiata dallo stadio cittadino fino al Santuario di Oropa per onorare una promessa fatta. Vista la bellissima giornata di sole, il gruppo juventino ha potuto ammirare le bellezze del territorio biellese.

Giunta al Santuario, la delegazione della squadra è stata accolta e, per l'occasione, ha portato in dono la maglietta come ex voto alla Madonna di Oropa. A commentare il fatto l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “A mister Canzi e al suo staff, si rinnovano grandi complimenti per la conquista dello scudetto”.