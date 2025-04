Coggiola, spunta un gigantesco murales in centro. Comune: “L'obiettivo? Valorizzare il cicloturismo” FOTO

Felice sorpresa per i cittadini di Coggiola. Nei giorni scorsi, nella centralissima via Roma, è comparso un gigantesco murales con al centro un ciclista impegnato nella sua attività sportiva. Alto 9 metri, con 16 metri di larghezza, è stato realizzato lo scorso weekend da Mario Castì Farina, street artist napoletano, noto in tutta Italia per le sue opere che giganteggiano sui muri dei quartieri di periferia e nei centri cittadini.

Basti pensare ai volti di divi del cinema e campioni dello sport come Sophia Loren, Maradona, Totò, Bud Spencer e molti altri. “Siamo onorati di aver ospitato per qualche giorno un artista di immenso valore come lui – sottolinea il vicesindaco Laura Speranza - Il murales, fortemente voluto da questa amministrazione, si rifà al mondo del ciclismo e punta a valorizzare la promozione turistica del nostro territorio”.

Da molti anni, ormai, Coggiola è diventata meta ideale del cicloturismo con i suoi percorsi e circuiti ad anello, rivolti alle famiglie e agli appassionati di enduro e downhill. “Assistiamo ad un flusso continuo di giovani e visitatori, specialmente ogni fine settimana, con centinaia di utenti che raggiungono queste zone per praticare diverse discipline sportive – spiega Speranza - Siamo convinti che questo lavoro possa portare ancor più movimento e visite in paese”.

Le reazioni dei cittadini sono state entusiaste e molti hanno già cominciato a raggiungere la facciata del palazzo comunale di via Roma per un selfie o una foto ricordo. Proprio qui, sono già stati posizionati i fari per l'illuminazione dei vari colori da utilizzare per le diverse giornate a tema, in programma nel corso dell'anno