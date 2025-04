A Sala Biellese si inaugura L’Antico Forno Massera, un nuovo spazio tra memoria e gusto

La storica sede della Famiglia Massera apre le porte al pubblico per l'inaugurazione de L'Antico Forno Massera, un progetto che celebra oltre un secolo di tradizione dolciaria e memoria familiare. L'appuntamento è in programma sabato 3 maggio, alle 16, in via Regina Margherita 14, a Bornasco di Sala Biellese.

L’evento segna l’apertura ufficiale del Museo Massera, uno spazio espositivo nato per custodire e raccontare oltre cento anni di storia familiare e artigianale. Il museo ospita strumenti d’epoca, immagini storiche e ricette che testimoniano l’evoluzione del forno dal 1920 a oggi. Il nuovo spazio si articola in due aree distinte ma complementari: due sale museali che ripercorrono la storia della Famiglia Massera attraverso fotografie, strumenti, documenti e ricette originali. Un percorso immersivo che rende omaggio alla tradizione artigianale di famiglia.

Uno spazio multifunzionale pensato per ospitare eventi culturali, degustazioni, workshop e laboratori didattici, con l’obiettivo di valorizzare la condivisione e promuovere la cultura enogastronomica locale. Al termine della visita guidata, gli ospiti saranno invitati a una degustazione gratuita delle specialità dolciarie che hanno reso celebre il nome Massera nel tempo. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. Un’occasione per riscoprire le proprie radici attraverso il gusto e la memoria.